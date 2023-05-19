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НовостиОбщество19 мая 2023 11:54

Часть барнаульцев получат горячую воду раньше срока

Речь идет про 40 многоквартирных домов
Герман Архаров
Горячую воду вернут 19 мая

Горячую воду вернут 19 мая

Фото: Олег УКЛАДОВ

40 многоквартирных домов Индустриального района и центральной части Барнаула получат горячую воду на 4 дня раньше срока – уже 19 мая. Об этом сообщает СГК.

Раньше заявленного срока окончания опрессовки горячую воду получат 10% отключенного жилого фонда. Речь идет про часть домов в переулке Ядринцева, проспекте Энергетиков и других улицах. Полный список здесь.

Добавим, что гидравлические испытания в контуре одной из четырех магистралей ТЭЦ-3 в краевой столице начались 15 мая и продлятся до 23 мая включительно.