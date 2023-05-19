Часть барнаульцев получат горячую воду раньше срока

Горячую воду вернут 19 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

40 многоквартирных домов Индустриального района и центральной части Барнаула получат горячую воду на 4 дня раньше срока – уже 19 мая. Об этом сообщает СГК.

Раньше заявленного срока окончания опрессовки горячую воду получат 10% отключенного жилого фонда. Речь идет про часть домов в переулке Ядринцева, проспекте Энергетиков и других улицах. Полный список здесь.

Добавим, что гидравлические испытания в контуре одной из четырех магистралей ТЭЦ-3 в краевой столице начались 15 мая и продлятся до 23 мая включительно.