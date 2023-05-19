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НовостиОбщество19 мая 2023 10:49

В Алтайском крае спасли медвежонка с травмой лапы

Его здоровью уже ничего не угрожает
Герман Архаров
Спасенный медвежонок. Фото: минприроды Алтайского края

Спасенный медвежонок. Фото: минприроды Алтайского края

В Чарышском районе Алтайского края спасли медвежонка, который получил травму лапы и не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает минприроды региона.

Медвежонка доставили в организацию помощи диким животным «Ноев ковчег», где ветеринар оказал необходимую помощь.

– Травма оказалась несерьезной, спасенный малыш быстро начал самостоятельно передвигаться и проявлять далеко непокладистый характер, – отметили в минприроды.

Медвежонку всего 1-2 месяца и выжить в природе самостоятельно в таком возрасте он не сможет, поэтому его доставили в мини-приют в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике. В будущем малыша выпустят в дикую природу.