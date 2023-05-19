Барнаульский мясопереработчик проиграл суд со СМИ

Верховный суд России поставил точку в споре Барнаульского мясоперерабатывающего завода (БМПЗ) с журналистами Фото: Олег УКЛАДОВ

Верховный суд России поставил точку в споре Барнаульского мясоперерабатывающего завода (БМПЗ) с журналистами. Было отказано в передаче на рассмотрение Судебной коллегии жалобу ООО «ПК «Барнаульский мясоперерабатывающий завод» (БМПЗ) на вердикты трех предшествующих инстанций по ее иску о взыскании 50 млн рублей с алтайских СМИ. Об этом пишет «Банкфакс».

В ноябре 2021 года представители завода подали иск с требованием к «Банкфаксу» и «Сибирской медиагруппе» опровергнуть информацию об использовании на пищевом производстве некачественного сырья. Компания хотела взыскать с двух юрлиц в равных долях 50 млн рублей.

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