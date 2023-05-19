На проблемном перекрестке в Барнауле появится дополнительная ливневка

Ранее участок подтапливало Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Чтобы решить проблему с затоплением дорог на пересечении улицы Попова и Павловского тракта сделают дополнительную систему водоотведения. Об этом сообщает мэрия.

Власти уже объявили аукцион на определение подрядчика для выполнения работ. Из документации следует, что специалистам предстоит обустроить на улице Попова два железобетонных дождеприемных колодца с решетками, смотровой колодец на врезке, а также выполнить устройство водоотводящих подземных труб. Их соединят с общим ливневым коллектором.

Работы проведут закрытым способом. К ним планируют приступить в летний период.

Добавим, что данный участок является проблемным и ранее во время сильных дождей его неоднократно подтапливало.