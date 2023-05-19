В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» появилась юрта

Юрта
Фото: Сергей ПИСАРЕВ
В барнаульском зоопарке появилась настоящая юрта. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.
Директор зоопарка рассказал, что юрта – давняя мечта. Ее будут использовать как многофункциональную площадку для различных мероприятий. Например, там проведут выставки, экскурсии и чаепития. Зимой там можно будет согреться.
Юрта очень большая.
«Заказчик сказал, что они впервые делали такую огромную юрту», - поделился Сергей Викторович.
Как рассказал директор зоопарка, уже в конце мая в юрте пройдет выставка о животных.