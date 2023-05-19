В Затоне продолжают подготовку к паводку

Проводят повторные подворовые обходы жителей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон продолжают готовиться к прохождению весенне-летного паводка. Об этом сообщает мэрия.

Уже провели учет местных жителей, плавсредств и домашних животных. Также барнаульцам вручили памятки с правилами поведения во время паводка. Кроме того, заключили соглашения на поставку продовольствия и товаров первой необходимости.

Эксперты проверили системы оповещения, также есть информационные стенды. Сейчас проводят повторные подворовые обходы жителей.

Местные власти держат ситуацию на контроле.