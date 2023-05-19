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НовостиОбщество19 мая 2023 4:20

В Затоне продолжают подготовку к паводку

Местные власти держат ситуацию на контроле
Герман Архаров
Проводят повторные подворовые обходы жителей

Проводят повторные подворовые обходы жителей

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон продолжают готовиться к прохождению весенне-летного паводка. Об этом сообщает мэрия.

Уже провели учет местных жителей, плавсредств и домашних животных. Также барнаульцам вручили памятки с правилами поведения во время паводка. Кроме того, заключили соглашения на поставку продовольствия и товаров первой необходимости.

Эксперты проверили системы оповещения, также есть информационные стенды. Сейчас проводят повторные подворовые обходы жителей.

Местные власти держат ситуацию на контроле.