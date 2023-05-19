В Барнауле готовятся к монтажу пролетных строений большого путепровода на проспекте Ленина

Работы продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на большом путепроводе по проспекту Ленина специалисты готовятся к монтажу пролетных строений. Об этом сообщает Telegram-канал «Мост».

Длина пролета составит 27 метров. Балки смонтируют в несколько этапов. Два блока уложат на первую и временно смонтированную опоры, после этого к ним монтируют третий блок со стороны второй опоры. Затем балки соединят и сварят. По словам специалистов, на пролете между первой и второй опорами смонтируют 8 балок.

Монтаж первого пролётного строения хотят закончить до середины июня. Всего потребуется смонтировать три пролета. После этого на балках пролета обустроят монолитную проезжую часть.

Добавим, что параллельно продолжают работу и на других участках моста.

Напомним, масштабную реконструкцию моста на проспекте Ленина в Барнауле планируют закончить в этом году.