19 мая в Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к ситуации Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 19 мая, в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн. Об этом предупреждает ГИБДД региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:

С 11 до 11:30 на дороге «ЗАТО Сибирский – 190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д Р-256 «Чуйский тракт 187 км – садоводство «Горизонт»

с 15:30 до 16 часов на дороге «садоводство «Горизонт» – 187 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д Р-256 «Чуйский тракт 190 км – ЗАТО Сибирский».

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к ситуации. В Госавтоинспекции подчеркнули, что могут изменить маршрут и время сопровождения.