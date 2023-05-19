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НовостиОбщество19 мая 2023 2:20

Биолог рассказала, почему в Бийске стало больше ежей

Этих животных не нужно трогать руками
Герман Архаров
Людмила Комарова

Людмила Комарова

Фото: Личный архив героя публикации

Бийчане стали все чаще встречать в городе ежей. О том, почему их количество увеличилось, рассказала доктор биологических наук Людмила Комарова, пишет БР.

Эксперт считает, что ежей чаще видят в Бийске, потому что стало больше мышей-полевок и змей, которыми они питаются. К тому же, не исключено, что возросла численность и самих ежей.

Эксперт отметила, что бояться ежей не нужно. Главное - не трогать руками, потому что животные могут переносить различные заболевания.