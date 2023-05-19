В центре Барнаула планируют построить каркасную десятиэтажку

Всего в доме запроектировали 90 квартир Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула на улице Интернациональной на месте заброшенного котлована за БЦ «Идеал» планируют построить десятиэтажку. Проект представили на градосовете. Об этом сообщает Толк.

Всего в доме запроектировали 90 квартир – однокомнатных и двухкомнатных. В них совмещенные санузлы, лоджии и балконы с панорамным остеклением. Многоэтажка рассчитана на проживание 134 человек.

На подземном этаже по проекту разместят парковку на 33 машино-места, еще 13 появятся на улице. Во дворе же обустроят площадки для игр, отдыха и занятия спортом.

Эксперты обратили внимание на то, что в проекте нет необходимого числа парковок, а также поинтересовались, возможно ли увеличить площадь озеленения. Кроме того, возникли вопросы к архитектуре здания.

В итоге члены градосовета рекомендовал учесть все замечания и доработать проект.