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НовостиОбщество19 мая 2023 1:56

В центре Барнаула планируют построить каркасную десятиэтажку

Всего в доме будет 90 квартир
Герман Архаров
Всего в доме запроектировали 90 квартир

Всего в доме запроектировали 90 квартир

Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула на улице Интернациональной на месте заброшенного котлована за БЦ «Идеал» планируют построить десятиэтажку. Проект представили на градосовете. Об этом сообщает Толк.

Всего в доме запроектировали 90 квартир – однокомнатных и двухкомнатных. В них совмещенные санузлы, лоджии и балконы с панорамным остеклением. Многоэтажка рассчитана на проживание 134 человек.

На подземном этаже по проекту разместят парковку на 33 машино-места, еще 13 появятся на улице. Во дворе же обустроят площадки для игр, отдыха и занятия спортом.

Эксперты обратили внимание на то, что в проекте нет необходимого числа парковок, а также поинтересовались, возможно ли увеличить площадь озеленения. Кроме того, возникли вопросы к архитектуре здания.

В итоге члены градосовета рекомендовал учесть все замечания и доработать проект.