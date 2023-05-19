Потепление до +22 градусов ожидается в Алтайском крае 19 мая

В регионе будет без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 19 мая в Алтайском крае немного потеплеет. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Об этом пишет алтайский Гидрометцентр.

В регионе будет без осадков. Подует северо-восточный ветер, 9-14 м/с, по югу местами возможны порывы до 21 м/с.

В Барнауле 19 мая столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Дождей не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер, 9-14 м/с.

В региональном управлении МЧС напоминают, что в Алтайском крае объявлен особый противопожарный режим. Жителей региона просят быть осторожными при обращении с огнем.