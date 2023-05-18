Виктор Томенко принял участие в совещании о сезонных полевых работах

Тему посевной обсудили во время совещания Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наравне с другими аграрными регионами России принимал участие в совещании, посвященном весенним полевым работам.

Об этом глава региона рассказал в своем Телеграм-канале. Вел совещание Владимир Путин. По словам Томенко, в крае посевная уже началась. В этом году аграрии планируют задействовать под культуры около 5,4 миллиона га.

– Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам, включая овес, гречиху, пшеницу, - подчеркивает Томенко.

Все это профессионализм и самоотверженный труд аграриев. Как результат, конечный продукт уже давно считается настоящим гастрономическим брендом края. Мука, крупы, сыр – все это ценится как на Алтае, так и за его пределами.

– Но мы не останавливаемся на достигнутом, ищем пути развития. В том числе работа с федеральным ограничением по расширению мер поддержки. Мы уже распределили между производителями первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 миллионов и теперь будем перечислять второй — примерно в том же объеме, - добавляет губернатор.

Кроме того, действуют льготные и инвестиционные кредиты.