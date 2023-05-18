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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:12

Из-за человеческой беспечности на Алтае сгорели пять домов

К счастью, они были не жилыми
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожары часто происходят по вине самих людей

Пожары часто происходят по вине самих людей

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 18 мая, в Алтайском крае произошло несколько крупных пожаров и двух из них от огня пострадали дома.

Так, на улице Кирова в селе Угловское пожарные тушат возгорание, в результате распространения которого пострадали пять нежилых домов. По предварительным данным удалось локализовать огонь на площади около 300 квадратных метров.

– На месте происшествия работают десять человек личного состава, задействовано пять автоцистерн, - добавляют в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

На текущий момент угрозы другим строениям нет.

Раннее еще одно возгорание ликвидировали в селе Борисовка Егорьевского района. Там огонь тоже повредил несколько строений, но в результате ЧП никто не пострадал.

– Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Работу вели 13 спасателей, применялось пять единиц техники, - добавляют в ведомстве.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, который очень быстро распространился по сухой траве.