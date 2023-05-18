Больше 300 тысяч цветов высадят на клумбах Барнаула

Озеленение Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Специалисты приступили к летнему озеленению Барнаула. На клумбах краевой столицы в этом году появится больше 300 тысяч цветов.

– До конца мая на улицах города появится порядка девяти тысяч новых растений, среди которых вербейник, нивяник, котовник, хоста, пион, флокс, мускари, аллиум, герань садовая, лилейник, гейхера, астра, тысячелистник, розы и многие другие, - рассказывают в мэрии.

Примерно половину уже высадили. Также стоит отметить, что в этом году будут оформлены клумбы с многолетними растениями. В частности, на Обском бульваре, на аллее 40-летия Великой Победы и аллее Ветеранов и т.д.