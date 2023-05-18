В Краснощековском районе загорелась свалка

Угрозы населенным пунктам нет Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 18 мая, на свалке в Краснощековском районе Алтайского края произошел пожар. Об этом сообщили в администрации района.

– Сегодня в Краснощёково загорелась территория для хранения ТКО. По предварительным данным, из-за ветра площадь возгорания увеличилась. Ранее специалисты провели опашку площадки, - сообщают в администрации района.

По данным на текущий момент у места возгорания дежурят два расчета пожарной службы.

Кроме того, в Егорьевском районе, в районе села Борисовка произошло возгорание в лесу. По информации ГУ МЧС России, площадь, прошедшая огнем составляет 10-15 га. Возгорание локализовано.