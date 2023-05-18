В Барнауле капитально ремонтируют теплосеть на улице Попова

Ремонт теплосетей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле началась подготовка к следующему отопительному сезону, а это значит опрессовку и обновление коммуникаций.

В частности, уже сегодня рабочие приступили к ремонту и перекладке тепловых сетей на пересечении улиц Юрина и Попова.

– К данному участку подключено порядка 70 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада, школа. Капитальный ремонт магистральной тепловой сети диаметром 700 мм и протяженностью 446 метров позволит исключить высокую аварийность на данном участке, - подчеркивают в мэрии.

По словам энергетиков, капремонт должны завершить до конца июня. После этого участок должны будут благоустроить.