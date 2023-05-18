Скелеты животных покажут в Барнауле в «Ночь музеев-2023»

Скелет лошади из блокадного Ленинграда. Фото: пресс-службы Алтайского государственного аграрного университета

В субботу, 20 мая, в Барнауле пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2023» во время которой можно будет увидеть настоящие скелеты животных.

Одна из самых пугающих выставок откроется на площадке Аграрного университета. Кроме скелетов и отдельных элементов, можно будет увидеть внутренние органы животных, заспиртованные эмбрионы и чучела, рассказывают «Вести Алтай».

Среди экспонатов, кстати, есть уникальные предметы. Например, скелет лошади. В 1941 году его вывезли ученые Пушкинского сельскохозяйственного института из блокадного Ленинграда. Уже гораздо позже в Барнауле появился собственный аграрный университет, а скелет решили оставить на Алтае.

– Помимо музея анатомии животных, в «Ночь музеев» в аграрном университете откроют свободный доступ в зоологический музей, где можно увидеть коллекции насекомых, птиц, рыб и рептилий; в лабораторию биотехнологии растений, где посетителям раскроют секреты жизни растений в пробирке, - добавляет источник информации.