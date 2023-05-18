Барнаульцы смогут узнать, как избежать гипертонию

Обследование проводят бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 20 мая, в Барнауле состоится акция по профилактике и выявлению гипертонии у населения. Провериться у специалистов можно будет бесплатно.

– Медицинские работники расскажут, как уберечь себя и своих близких от гипертонии и напомнят правила измерения артериального давления в домашних условиях. Дадут необходимые рекомендации, - говорит главный врач Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Во время обследования пациента проверят на уровень глюкозы в крови, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, денситометрию (определение плотности костей) и т.д. Чтобы попасть к специалистам, необходимо предварительно записаться по телефону в Барнауле: 8(3852) 63-18-43). Прием будут вести с 9 до 16 часов.

С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Адрес проведения: г. Барнаул, ул. Ползунова 23.