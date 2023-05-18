Жителей барнаульской многоэтажки заливают собачьими фекалиями

В одной квартире обитает не меньше восьми собак Фото: Анна СЕМИНА

Жителей барнаульского многоэтажки на Павловском тракте достал сосед-собачник – его многочисленные питомцы заливают соседей испражнениями.

Дело в том, что он не выгуливает их на улице. Возможно, боится встретиться с соседями, возможно по какой-то другой причине. Как бы то ни было, справляют естественную нужду песики на балконе и все продукты их жизнедеятельности стекают вниз.

– Сумевший однажды попасть в квартиру сотрудник ветслужбы насчитал в двушке восемь собак! Но точное количество не знает никто: на вопросы странный жилец не отвечает, - рассказывают «Вести Алтай».

Но и в самой квартире, судя по всему, собаки устраивают себе туалет, так как моча уже стала пробиваться через плиты перекрытий. Возмущенные сей фактом соседи пишут коллективные жалобы в управляющую компанию, полицию, ветслужбы, Роспотребнадзор. Последние на днях должны собрать комиссию и выехать на место, чтобы оценить масштабы бедствия и взять на анализ пробы воздуха в помещении.

Если ничего не поможет, то люди готовы идти до последнего и уже собрали документы для обращения в суд.