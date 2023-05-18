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НовостиОбщество18 мая 2023 6:47

Ведущая Елена Малышева оценила вкус алтайской гречки

Эксперты рассказали о пользе продукта
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
«Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Фото: скриншот эфира Первого канала

«Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Фото: скриншот эфира Первого канала

Ведущая Первого канала Елена Малышева в своей передаче «Жить здорово!» оценила вкус алтайской гречки, назвав его вкусом России.

– В Алтайском крае производится до 70% этой крупы, каждое четвертое гречишное зерно - с Алтая. Вкус России - это алтайская гречка, - говорит в своей передаче Малышева.

Параллельно с этим приглашенные эксперты рассказали о том, какие полезные свойства таит в себе эта крупа и что из нее можно приготовить. Кстати, ее также используют в перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.