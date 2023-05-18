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НовостиПолитика18 мая 2023 6:33

Мобильная приемная губернатора появится в Алтайском крае

Она будет оперативно реагировать на обращения граждан
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Виктор Томенко подписал указ о создании мобильной приемной

Виктор Томенко подписал указ о создании мобильной приемной

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобильную приемную губернатора создают в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал Виктор Томенко.

В документе говорится, что такое решение было принято для оперативного реагирования на обращения граждан, а также коллективные обращения, в том числе от юридических лиц.

Мобильная приемная будет представлять из себя группу специалистов, которая должна будет оперативно реагировать на обращения и проблемы граждан и по мере необходимости выезжать на место.

Состав мобильной приемной сформируют из числа сотрудников администрации губернатора и правительства.