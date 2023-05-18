Мобильная приемная губернатора появится в Алтайском крае

Виктор Томенко подписал указ о создании мобильной приемной Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобильную приемную губернатора создают в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал Виктор Томенко.

В документе говорится, что такое решение было принято для оперативного реагирования на обращения граждан, а также коллективные обращения, в том числе от юридических лиц.

Мобильная приемная будет представлять из себя группу специалистов, которая должна будет оперативно реагировать на обращения и проблемы граждан и по мере необходимости выезжать на место.

Состав мобильной приемной сформируют из числа сотрудников администрации губернатора и правительства.