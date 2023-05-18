Арбузы появились на барнаульских прилавках

Арбузы уже появились в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

На прилавках барнаульских магазинов появились майские арбузы.

А также в продаже можно найти черешню, клубнику и многое другое, что не характерно для мая в Сибири. Как выяснили журналисты «Комсомолки», арбузы продают по стоимости чуть больше ста рублей за килограмм. Но многие покупатели интересуются: а есть ли смысл сейчас брать арбуз? Будет ли он сладкий? Проверить это можно только опытным путем.

Представители ритейлеров говорят, что в это время года арбузы везут из Ирана, а ту же клубнику из Крыма и Турции. А вот откуда на самом деле – можно узнать из документации. Продавец при первом обращении обязан предоставить клиенту накладную и декларацию соответствия.