Праздник черемши устроят в Алтайском крае

На празднике все блюда будут из черемши Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 21 мая в Алтайском крае устроят очередной гастрономический фестиваль. На этот раз в честь черемши (колбы).

По неудивительному стечению обстоятельств, праздник пройдет в селе Черемшанка Ельцовского района.

– Место выбрано неслучайно: название села произошло от слова «черемша». Растение можно встретить по берегам реки Чумыш, на которой расположено село, - рассказывают в Алтайтурцентре.

Гостей праздника ждет театрализованное представление и, конечно же, гастрономическая выставка «Черемшанский витамин». Кроме того, состоится конкурс блюд из этой зелени – «Кулинарный эрудит», выставка картин местного художника и многое другое.

Праздник начнется в 12 часов. Гостей ждут на площадке перед Черемшанским сельским домом культуры.