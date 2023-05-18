До конца года в Бийске разработают смету для строительства школы №31

Аварийная школа №31 Фото: газеты «Бийский рабочий»

Разработка проектно-сметной документации для строительства школы №31 в Бийске завершится в ноябре этого года.

Об этом рассказала министр образования и науки края Светлана Говорухина. По ее словам в этой школе будет 350 мест. В рамках КАИП разрабатывать сметы начали еще в прошлом году. А согласно контракту, до 30 ноября текущего она уже должна быть готова.

– Решение о строительстве нового здания школы будет рассматриваться при наличии положительного заключения КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» Министерством образования и науки Алтайского края совместно с Министерством экономического развития Алтайского края и Министерством финансов Алтайского края, - также добавила чиновница.

Напомним, два года назад по школе №31 пошли трещины. Специалисты заключили, что в таких условиях дети не могут продолжать заниматься. Их распределили по ближайшим учебным заведениям, а родителям пообещали построить новое здание. Пока данный вопрос в процессе разрешения.