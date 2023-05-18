Виктор Томенко провел рабочую встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

Встреча Виктора Томенко и Валентины Матвиенко. Фото: пресс-службы Совета Федерации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Их общение состоялось в Москве.

В частности, глава региона доложил ей о нынешнем положении дел в крае, а также о планах по социально-экономическому развитию региона на этот год.

– А также отдельно — об организации работы с семьями наших военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне СВО, - добавляют в пресс-службе правительства края.

На текущий момент в регионе создано и работает отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

– Мы обсудили также острые вопросы, которые сегодня волнуют многих людей в крае: низкие цены на сельхозпродукцию наших аграриев, влияние санкций на работу наших предприятий, дефицит кадров в системе здравоохранения, вопросы тарифного регулирования в сфере ЖКХ, – подчеркнул Томенко.

Кроме того он рассказал о том, как край пережил период пандемии, какая нагрузка была на сферу медицины, а также какая поддержка была оказана бизнесу и населению.

– Поблагодарил Валентину Ивановну за поддержку и сотрудничество — за то, что наши инициативы в процессе законотворческой деятельности всегда предметно рассматриваются и решения принимаются с их учетом. Продолжаем работать дальше, – добавил в конце губернатор.