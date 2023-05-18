Стоимость ремонта полосы в барнаульском аэропорту выросла в несколько раз

Барнаульский аэропорт Фото: Анна СЕМИНА

Смета на ремонт взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта подорожала почти в три раза. Но контракт с подрядчиком уже подписан.

– По данным портала Госзакупок, по сравнению с ценами подобных договоров прошлых лет он подорожал почти в три раза – до 44,6 млн рублей. При этом его заключили с единственным поставщиком после неудачной попытки найти подрядчика в формате конкурса, - пишет «Банкфакс».

Со второй стороны контракта – ООО «Сибинвест» (Новосибирск). Данный подрядчик известен в Барнауле, так как не единожды выполнял работы по дорожному строительству.

По мнению редакции, удорожание контракта в 2,7 раза произошло из-за увеличения объемов работ. По данным сметы, в этом году планируют отремонтировать почти 29,1 тысяч кв. м полосы.