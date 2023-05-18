В барнаульском парке «Изумрудный» сделали интересную находку

Статуя. Фото: Владислав Вакаев

Рабочие, занимающиеся реконструкцией барнаульского парка «Изумрудный» сделали уникальную находку. Подробнее о ней рассказал управляющий Владислав Вакаев.

– В земле оказалась закопана гипсовая статуя, которая когда-то стояла здесь. Посмотрим, удастся ли ее восстановить и установить, как память о советском прошлом парка, - говорит он.

Это статуя мужчины. В интернете можно найти снимки, как она выглядела в советское время. Остается лишь надеяться, что фигура поддастся реконструкции и тогда станет настоящим украшением «Изумрудного».