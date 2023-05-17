В Барнауле в отношении бывшего высокопоставленного силовика расследуется дело о мошенничестве

Ранее подозреваемый уже был осужден по аналогичному делу Фото: Олег УКЛАДОВ

В отношении бывшего и.о. начальника отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Алтайскому краю Максима Седишева расследуется дело по покушению на мошенничество в особо крупном разммере. В 2011 году он уже был осужден за аналогичное преступление. Об этом сообщает «Банкфакс».

В 2011 году Максим Садишев получил наказание в виде 1,5 лет условно за покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК). После этого его карьера в органах власти закончилась.

В марте этого года Максим Садишев пообещал своему товарищу помощь в решении его проблем с законом, используя свои старые связи. За услуги он попросил 3 млн рублей, но выполнять обещание не планировал. В итоге Садишев был задержан при передачи денег.