Стало известно, когда состоятся последние звонки в школах Барнаула

Последний звонок в школах Барнаула пройдет 23 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние звонки для выпускников школ города Барнаула пройдут 23 мая на несколько дней раньше, чем обычно. Это связано с датами сдачи экзаменов в 2023 году. Сообщает администрация города.

Торжественные линейки пройдут в 87 школах Барнаула. Последний звонок на них прозвучит для 7840 девятиклассников и 3752 выпускников 11-х классов. Традиционно в праздничном событии примут участие родители, учителя, представители администраций города и Алтайского края.

Перенос линеек на 23 мая связан с датами начала экзаменов. Так, ученики 9-х классов первую аттестацию пройдут 24 мая. Первые экзамены в формате ЕГЭ для 11-х классов пройдут 26 мая.