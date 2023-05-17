Антимонопольная служба доказала сговор предпринимателей при повышении цен на проезд в Рубцовске

Предприниматели подняли цены до 30 рублей по сговору Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское управление антимонопольной службы выявило сговор перевозчиков для повышения цен на проезд. Три предпринимателя из Рубцовска повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Управлением было установлено, что в ноябре 2022 года трое предпринимателей, которые занимаются перевозками по маршрутам № 1Т, № 3, № 6к, № 12 и № 14 по сговору повысили цену на проезд до 30 рублей. Антимонопольная служба не нашла объективных причин для повышения тарифа. Такие действия перевозчиков привели к ограничению конкуренции на рынке, что запрещено законом. Предпринимателей привлекут к административной ответственности.

Отдельно отмечается, что двое из перевозчиков затягивают рассмотрение дела и не предоставляют запрашиваемые документы вовремя. За это нарушение предпринимателей также привлекут ответственности.