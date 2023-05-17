ВТБ нарастил продажи золотых слитков в 1,8 раза

Всего на конец месяца портфель реализованных банком слитков вырос на 12% и превысил 44 тонны. Эксперты банка прогнозируют сохранение роста спроса на золото в этом году на фоне его высокой рыночной стоимости, отсутствия НДС 20% при покупке и НДФЛ 13%.

Всего с момента старта продаж физического золота в марте 2022 года число сделок составило почти 3 тысячи средним объемом больше 15 кг. В этом году банк планирует запустить сервис по обратному выкупу золотых слитков, находящихся на его ответственном хранении.

«В апреле спрос на золото со стороны состоятельных клиентов стал рекордным для этого года на фоне его пиковой стоимости. Если в первом квартале среднемесячный объем продаж слитков составлял 2,5 тонны, то в апреле этот показатель достиг 4,8 тонны. Золото как актив с валютной экспозицией в российской инфраструктуре хорошо подходит для диверсификации вложений, и инвесторы активно включают его в свои портфели. Кроме того, золотые слитки могут выступить альтернативой доллару в качестве инструмента хеджирования валютных рисков. Мы прогнозируем, что в этом году спрос на покупку золота сохранится», - комментирует вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлия Безменова.