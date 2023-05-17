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НовостиОбщество17 мая 2023 8:24

В Барнауле девочка получила перелом позвоночника после того, как ее толкнул одноклассник

У девочки диагностирован компрессионный перелом позвоночника
Александр Коровниченко
После падения у девочки был диагностирован компрессионный перелом позвоночника

После падения у девочки был диагностирован компрессионный перелом позвоночника

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из лицеев Барнаула девочка получила перелом позвоночника из-за того, что ее толкнул одноклассник. Сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

По данным канала, это событие произошло в Лицее №122. Происшествие было запечатлено на видео, на котором видно, что дети находятся во дворе школы. Мальчик, которому, как сообщается, 9 лет, проходит мимо одноклассницы, затем неожиданно разворачивается и толкает ее. Причины поступка не известны.

После падения у девочки был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.