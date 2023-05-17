В Барнауле девочка получила перелом позвоночника после того, как ее толкнул одноклассник

После падения у девочки был диагностирован компрессионный перелом позвоночника Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из лицеев Барнаула девочка получила перелом позвоночника из-за того, что ее толкнул одноклассник. Сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

По данным канала, это событие произошло в Лицее №122. Происшествие было запечатлено на видео, на котором видно, что дети находятся во дворе школы. Мальчик, которому, как сообщается, 9 лет, проходит мимо одноклассницы, затем неожиданно разворачивается и толкает ее. Причины поступка не известны.

После падения у девочки был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.