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НовостиОбщество17 мая 2023 7:54

В Барнауле начали капитальный ремонт дороги на улице Малахова

Работы выполнят на участке длинной 5 км
Александр Коровниченко
Сейчас в Барнауле по нацпроекту идет ремонт дорог на семи участках.

Сейчас в Барнауле по нацпроекту идет ремонт дорог на семи участках.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ремонт дороги по улице Малахова начался в Барнауле. Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в администрации города.

Дорожникам предстоит выполнить ремонт участка дороги по улице Малахова от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет 5 км. Сейчас идет фрезерование старого полотна. Ремонтные работы ведутся по отдельным полосам дороги, чтобы не создавать неудобства водителям. Также автомобилистов просят быть внимательнее и обращать внимание на установленные знаки.

Сейчас в городе по нацпроекту идет ремонт дорог на семи участках. Кроме ул. Малахова, это ул. Гущина, ул. Островского, ул. Водозаборная, ул. Звездная и проспект Космонавтов.