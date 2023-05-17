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НовостиОбщество17 мая 2023 6:54

В Индустриальном районе Барнаула благоустроят 28 дворов

Работы выполняются по национальному проекту «Жилье и городская среда»
Александр Коровниченко
Работы должны быть выполнены качественно и в срок

Работы должны быть выполнены качественно и в срок

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Индустриальном районе города Барнаул ведутся работы по благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Глава администрации района Денис Летягин и депутаты городской Думы проинспектировали ход работ. Сообщает мэрия города.

16 мая с инспекцией депутаты выехали в благоустраиваемый двор по адресу: ул. 50 лет СССР, 15. Здесь прошла встреча с представителями организации подрядчика. В результате осмотра объекта депутаты пришли к выводу, что работы выполняются качественно и в срок.

Всего в Индустриальном районе по нацпроекту в 2023 году запланировано проведение благоустройства на 28 дворовых территориях.