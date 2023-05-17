Число туристов, посетивших Алтайский край летом 2023 года, вырастет на 5–7%

Ожидается, что рекордное число туристов посетят Алтайский край летом 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край в наступающем летнем сезоне ожидает приезда рекордного числа туристов. По предварительным оценкам, регион посетит 1,2 млн человек. В таком случае туристический поток вырастет на 5–7%. Об этом в ходе пресс – конференции рассказал Евгений Дешевых, начальник регионального управления по развитию туризма.

Отмечается, что на данный момент забронировано 56% мест в местах размещения всех уровней. В прошлом году в это же время зарезервировано было только 46% мест. При этом в отелях премиум-класс категории в четыре и пять звезд забронировано на лето более 70% мест.

Сфера туризма в Алтайском крае в этом году уже установила высокие показатели. По словам Евгения Дешевых, за первый квартал 2023 года в регионе отдохнули 157 тыс. человек, что на 13,5% выше аналогичных показателей прошлого года.