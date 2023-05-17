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НовостиОбщество17 мая 2023 5:07

Число туристов, посетивших Алтайский край летом 2023 года, вырастет на 5–7%

По предварительным оценкам, регион посетит более миллиона человек
Александр Коровниченко
Ожидается, что рекордное число туристов посетят Алтайский край летом 2023 года

Ожидается, что рекордное число туристов посетят Алтайский край летом 2023 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край в наступающем летнем сезоне ожидает приезда рекордного числа туристов. По предварительным оценкам, регион посетит 1,2 млн человек. В таком случае туристический поток вырастет на 5–7%. Об этом в ходе пресс – конференции рассказал Евгений Дешевых, начальник регионального управления по развитию туризма.

Отмечается, что на данный момент забронировано 56% мест в местах размещения всех уровней. В прошлом году в это же время зарезервировано было только 46% мест. При этом в отелях премиум-класс категории в четыре и пять звезд забронировано на лето более 70% мест.

Сфера туризма в Алтайском крае в этом году уже установила высокие показатели. По словам Евгения Дешевых, за первый квартал 2023 года в регионе отдохнули 157 тыс. человек, что на 13,5% выше аналогичных показателей прошлого года.