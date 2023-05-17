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НовостиОбщество17 мая 2023 5:00

В трамваях Барнаула решили отказаться от терминалов оплаты из-за безбилетников

До 70% процентов пассажиров не оплачивали проезд
Александр Коровниченко
Система работала в экспериментальном режиме с января 2023 года

Система работала в экспериментальном режиме с января 2023 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула решили отказаться от использования системы оплаты проезда в трамваях без кондуктора через терминалы. Подобный способ себя не оправдал – без билетов ездили до 70% пассажиров. Об этом сообщает amic.ru.

Система оплаты без кондуктора через терминалы работала в экспериментальном режиме с января этого года на двух трамваях маршрута №7 и №9. Работала это система следующим образом: на входе в транспорт пассажир должен был самостоятельно приложить банковскую карточку или другое средство платежа к терминалу и получить билет.

Подобная система работает в Москве и Санкт-Петербурге. Однако у нас в городе эксперимент решили остановить, так как оплачивали проезд только 30% пассажиров, а остальные ехали бесплатно.