В трамваях Барнаула решили отказаться от терминалов оплаты из-за безбилетников

Система работала в экспериментальном режиме с января 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула решили отказаться от использования системы оплаты проезда в трамваях без кондуктора через терминалы. Подобный способ себя не оправдал – без билетов ездили до 70% пассажиров. Об этом сообщает amic.ru.

Система оплаты без кондуктора через терминалы работала в экспериментальном режиме с января этого года на двух трамваях маршрута №7 и №9. Работала это система следующим образом: на входе в транспорт пассажир должен был самостоятельно приложить банковскую карточку или другое средство платежа к терминалу и получить билет.

Подобная система работает в Москве и Санкт-Петербурге. Однако у нас в городе эксперимент решили остановить, так как оплачивали проезд только 30% пассажиров, а остальные ехали бесплатно.