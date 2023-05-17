Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 3:48

В Барнауле мотоциклист скрылся после столкновения с двумя иномарками

Авария произошла на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечная Поляна
Александр Коровниченко
Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП

Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 16 мая в Барнауле на пересечении улицы Солнечная Поляна с Павловским трактом произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Сообщает сообщество «Инцидент Барнаул».

Участниками ДТП стали еще два легковых автомобиля. Судя по кадрам видео, которое разместили очевидцы в сообществе, автомобили получили серьезные повреждения кузова.

Как сообщается, мотоциклист и его пассажир скрылись с места ДТП, оставив свое транспортное средство. О пострадавших в аварии не сообщается. Кто был виновником аварии и удалось ли найти водителя мотоцикла, также пока неизвестно.