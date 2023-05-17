В Барнауле мотоциклист скрылся после столкновения с двумя иномарками

Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 16 мая в Барнауле на пересечении улицы Солнечная Поляна с Павловским трактом произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Сообщает сообщество «Инцидент Барнаул».

Участниками ДТП стали еще два легковых автомобиля. Судя по кадрам видео, которое разместили очевидцы в сообществе, автомобили получили серьезные повреждения кузова.

Как сообщается, мотоциклист и его пассажир скрылись с места ДТП, оставив свое транспортное средство. О пострадавших в аварии не сообщается. Кто был виновником аварии и удалось ли найти водителя мотоцикла, также пока неизвестно.