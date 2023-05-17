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НовостиЭкономика17 мая 2023 3:29

Виктор Томенко поручил выделить дополнительную помощь муниципалитетам Алтайского края

Объем дополнительного финансирования составит 567 млн рублей
Александр Коровниченко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о направлении муниципалитетам дополнительного финансирования

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о направлении муниципалитетам дополнительного финансирования

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о направлении муниципалитетам дополнительного финансирования в размере 567 млн рублей. Средства нужны для сбалансированности бюджетов. Сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Из всей выделенной суммы дотации на сбалансированность составят 416,5 млн рублей. Эти деньги необходимы для того, чтобы муниципалитеты могли исполнить расходные обязательства. Среди них: расчеты за прохождение отопительного сезона, ремонт объектов собственности и благоустройство местных территорий.

Отдельно отмечается, что общий объем поддержки, оказанной органам местного самоуправления в 2023 году, составит более 60 млрд рублей.