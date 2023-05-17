17 мая в Алтайском крае ожидается похолодание и заморозки

В северных и предгорных районах ночью похолодает до -5 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 17 мая в крае и городе Барнауле сохранится прохладная погода, а в ночь со среды на четверг возможны заморозки. Об этом сообщает алтайский ЦГМС.

17 мая в Алтайском крае столбики термометров остановятся на значениях от + 10 до +15. Местами по югу региона до +20 градусов. Осадки в виде небольших дождей возможны по юго-восточным районам края. Ветер северный со скоростью 6-10 метров в секунду и с порывами до 16 метров в секунду. В ночь с 17 на 18 мая в крае ожидается понижение температуры до значений от 0 до +5 градусов. В северных и предгорных районах до -5.

В Барнауле температура днем будет на уровне от +12 до +14. Осадков не ожидается. В ночь на четверг температура в городе опустится до отметок от 0 до +2, у почвы заморозки до – 2 градусов.