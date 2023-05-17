В Барнауле будет разработан проект для реставрации здания дрожзавода

Сейчас главный корпус дрожже-винокуренного завода находится в неудовлетворительном состоянии Фото: Виталий БАРАБАШ

Для реставрации исторического здания дрожже-винокуренного завода был объявлен конкурс на разработку проекта через сайт Госзакупок. За разработку проекта взялась реставрационная мастерская «Ренессанс». Сообщает «Банкфакс».

Дрожзавод - это целый промышленный микрорайон с несколькими зданиями. Построен он был в 1914 году и сейчас признан памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. В настоящее время объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Согласно материалам госзакупки, мастерская «Ренессанс» создаст проект реконструкции главного корпуса завода по адресу: ул. Мамонтова, 305А. Цена договора составила 1,2 млн рублей. Необходимо выделить мероприятия по реконструкции, пройти историко-культурную экспертизу, получить положительное заключение и при необходимости дополнить проект.