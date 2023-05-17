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НовостиОбщество17 мая 2023 1:50

Памятник Николаю Чудотворцу откроют и освятят в Барнауле 22 мая

Памятник будет установлен у Никольской церкви на проспекте Ленина
Александр Коровниченко
Памятник отлит на ростовском литейном заводе «Братья Костевы»

Памятник отлит на ростовском литейном заводе «Братья Костевы»

Фото: Олег УКЛАДОВ

На проспекте Ленина у Никольской церкви устанавливается памятник святого Николая Чудотворца. Церемония его открытия и освящения пройдет 22 мая. Сообщает amic.ru.

Памятник будет установлен на высокий постамент. Саму фигуру святого Николая Чудотворца увидеть пока нельзя – она покрыта белой тканью. Однако постамент открыт, и на нем сказано, что памятник отлит на ростовском литейном заводе «Братья Костевы».

Также на постаменте указано, что памятник устанавливается по благословлению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергея.