Памятник Николаю Чудотворцу откроют и освятят в Барнауле 22 мая

Памятник отлит на ростовском литейном заводе «Братья Костевы» Фото: Олег УКЛАДОВ

На проспекте Ленина у Никольской церкви устанавливается памятник святого Николая Чудотворца. Церемония его открытия и освящения пройдет 22 мая. Сообщает amic.ru.

Памятник будет установлен на высокий постамент. Саму фигуру святого Николая Чудотворца увидеть пока нельзя – она покрыта белой тканью. Однако постамент открыт, и на нем сказано, что памятник отлит на ростовском литейном заводе «Братья Костевы».

Также на постаменте указано, что памятник устанавливается по благословлению митрополита Алтайского и Барнаульского Сергея.