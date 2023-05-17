Как минимум шесть пляжей будет благоустроено в Алтайском крае

Конкурс на обустройство пляжей пройдет в начале июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае появится как минимум шесть благоустроенных пляжей на территориях, ориентированных на поток туристов. Об этом 16 мая в ходе пресс-конференции сообщил Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма региона.

Отмечается, что наш край стал одним из 48 регионов, которые получили поддержку из федерального бюджета на обустройство пляжей. Алтайскому краю было выделено 64 млн рублей. Эти деньги разделят и выдадут в качестве грантов предпринимателям, которые предложат наиболее интересные проекты обустройства мест отдыха. Конкурс намечен на начало июня. Максимальный размер грантовой поддержки – 10 млн рублей. Таким образом, поддержку получат как минимум шесть проектов.

Евгений Дешевых отметил, что предпочтение в конкурсе будет отдаваться тем участникам, которые предложат проекты, ориентированные на поток туристов. Также начальник по развитию туризма выразил надежду, что будут заявки и от предпринимателей из степной зоны края.