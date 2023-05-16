Жителя Славгорода осудили на 9,5 лет за убийство знакомого

Преступление было совершено 6 января 2022 года в Славгороде Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор жителю Славгорода, который был признан виновным в убийстве. Об этом сообщает региональный СК.

Преступление было совершено 6 января 2022 года в Славгороде. В салоне автомобиля, припаркованного около одного из домов, между тремя пьяными мужчинами произошел конфликт.

- Злоумышленник, находясь на переднем сидении, взял нож и нанес одному из своих знакомых удар в область головы. Смерть 37-летнего потерпевшего наступила через непродолжительное время в медицинском учреждении, - рассказали в СК.

Во время предварительного следствия мужчина не признал. Он настаивал на рассмотрении дела судом присяжных заседателей.

Присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Ему назначили наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима.