В Горно-Алтайске на мать 13-летнего мотоциклиста составили протокол

Во время движения мальчик наехал на припаркованный автомобиль Toyota Camry Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

15 мая в Горно-Алтайске произошло ДТП с 13-летним подростком, который ехал на мотоцикле. Об этом сообщают в МВД по Республике Алтай.

Во время движения мальчик наехал на припаркованный автомобиль Toyota Camry. В результате ДТП подросток с ушибом ноги обращался в республиканскую детскую больницу за медицинской помощью.

В отношении матери пострадавшего подростка составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ - передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права.