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НовостиОбщество16 мая 2023 12:37

На Алтае инспектор ГИБДД ради статистики составлял протоколы на невиновных

Его отправили в колонию-поселение
Вера Березовская
Суд признал его виновным в служебной подлоге

Суд признал его виновным в служебной подлоге

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай осудили бывшего инспектора ГИБДД, который составлял протоколы на невиновных. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, в январе 2023 года в селе Улаган обвиняемый во время службы, желая улучшить статистические показатели своей работы, вынес 8 постановлений по делам об административных правонарушениях. Все это он приписал двум гражданам, которые на самом деле ничего не нарушали. Таким образом он незаконно привлек их к административной ответственности с назначением наказаний.

Суд признал его виновным в служебной подлоге и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещенов течение трех лет служить в правоохранительных органах.