На Алтае турист упал с обрывистого берега в Катунь

Турист приехал на Алтай из Новосибирской области Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

13 мая в Республике Алтай турист упал с обрывистого берега в реку Катунь. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МЧС .

ЧП произошло на одной из турбаз. На место о вызвали спасателей. Приехавшие на место пожарные 5-й пожарно-спасательной части села Чемал извлекли пострадавшего из реки и передали медикам скорой помощи. У мужчины из травм была открытая рваная рана подбородка.

Известно, что турист приехал на Алтай из Новосибирской области.