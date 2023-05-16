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НовостиПроисшествия16 мая 2023 12:10

На Алтае турист упал с обрывистого берега в Катунь

Его спасли
Вера Березовская
Турист приехал на Алтай из Новосибирской области

Турист приехал на Алтай из Новосибирской области

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

13 мая в Республике Алтай турист упал с обрывистого берега в реку Катунь. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МЧС .

ЧП произошло на одной из турбаз. На место о вызвали спасателей. Приехавшие на место пожарные 5-й пожарно-спасательной части села Чемал извлекли пострадавшего из реки и передали медикам скорой помощи. У мужчины из травм была открытая рваная рана подбородка.

Известно, что турист приехал на Алтай из Новосибирской области.