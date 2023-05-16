В Алтайском крае c 17 по 19 мая ожидаются заморозки

Возможны заморозки до -5 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в период с 17 по 19 мая возможны заморозки до -5 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Значительных осадков не ожидается. Дневные температуры воздуха в эти дни составят от +10 до +23.

В связи с этим в краевом МЧС напоминают о пожарной безопасности во время использования обогревателей и печного отопления. Жителей региона просят не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.

В случае пожара необходимо звонить 112 или 101.