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НовостиОбщество16 мая 2023 11:57

В Алтайском крае c 17 по 19 мая ожидаются заморозки

В МЧС напоминают о правилах безопасности
Вера Березовская
Возможны заморозки до -5 градусов

Возможны заморозки до -5 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в период с 17 по 19 мая возможны заморозки до -5 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Значительных осадков не ожидается. Дневные температуры воздуха в эти дни составят от +10 до +23.

В связи с этим в краевом МЧС напоминают о пожарной безопасности во время использования обогревателей и печного отопления. Жителей региона просят не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.

В случае пожара необходимо звонить 112 или 101.