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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:19

На Алтае будут судить жителя Казахстана, который поджег свою жену

После содеянного он пытался потушить супругу, но сам получил ожог рук
Вера Березовская
Дело направили в суд

Дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Казахстана, которого обвиняют в жестоком убийстве своей супруги. Подробности рассказали в региональном следкоме и прокуратуре.

По данным следствия, супружеская пара переехала в Белокуриху Казахстана, оформив вид на жительство. Муж устроился на работу в один из курортов города. Вечером 24 июня 2022 года находясь в своей квартире, супруги повздорили. Во время ссоры мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью 37-летнюю жену и поджег. После содеянного он попытался потушить женщину и сам получил ожог рук второй степени, после чего позвонил в службу спасения и полицию

С ожогами 80% тела пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Во время предварительного следствия мужчина утверждал, что жена сама подожгла себя. Однако собранные доказательства указывают на обратное.

Уголовное дело направлено в суд.