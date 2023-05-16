Из международного аэропорта Барнаула в 2023 году нельзя будет улететь в другие страны

В 2021 году из Барнаула можно добраться без пересадок на популярные курорты Турции Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году из международного аэропорта Барнаула нельзя будет улететь в другие страны прямыми рейсами. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления региона по развитию туризма Евгений Дешевых.

В 2021 году из Барнаула можно было добраться без пересадок на популярные курорты Турции, также были доступны рейсы в Египет. Теперь попасть туда из краевой столицы можно только с пересадками.

Ранее появлялась информация о том, что в 2023 году из Барнаула запустят прямые рейсы в Мьянму, однако их тоже не будет.