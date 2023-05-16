На лето-2023 в Алтайском крае туристы забронировали уже 70% мест в премиум отелях

Одна из популярных туристических зон - «Бирюзовая Катунь» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сохраняется высокий спрос на премиум-отдых. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления региона по развитию туризма Евгений Дешевых.

Жаркий сезон в регионе еще не начался, но уже на лето-2023 забронировано больше 70% мест в отелях категории четыре-пять звезд – таких в регионе всего 19. Они расположены в Барнауле, Белокурихе и Алтайском районе.

Пять звезд у комплексов «Заречье» в Барнауле и «Гранд Шале Алтай» в «Бирюзовой Катуни».

Как отметил Евгений Дешевых, повышенный спрос закономерно приводит к росту цен. Однако, по его словам, даже в высокий сезон в крае можно выбрать варианты отдыха в различных ценовых категориях.